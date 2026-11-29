شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ختام فعاليات الموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»، الذي تنظمه الوزارة بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، وإبراز النماذج المتميزة في مختلف المديريات.

وشهدت منافسات الموسم مشاركة مديريات أوقاف القاهرة والشرقية والغربية، حيث تنافست الفرق وفقًا للمعايير العلمية والتحكيمية المعتمدة، في 11 علمًا من العلوم الشرعية والعربية والثقافية، بما يستهدف تعزيز البناء العلمي والمعرفي للأئمة، وتوسيع مداركهم وتنمية قدراتهم على الجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الثقافي والفكري.

وتولى تحكيم المنافسات لجنة برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، وعضوية الدكتور شوقي علام، عضو مجلس الشيوخ ومفتي الجمهورية السابق، والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد سعد ناجي، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بإيتاي البارود وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر.

وأسفرت النتائج عن فوز مديرية أوقاف الغربية بالمركز الأول بإجمالي 453 درجة، تلتها مديرية أوقاف الشرقية في المركز الثاني بـ446 درجة، فيما جاءت مديرية أوقاف القاهرة في المركز الثالث بإجمالي 403 درجات.

وفي ختام الفعاليات، كرّم وزير الأوقاف الفرق المشاركة، وسلّم الدروع التذكارية للفرق الثلاثة، كما أهدى كأس الدوري إلى فريق مديرية أوقاف الغربية، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي أظهره الأئمة المشاركون، وما اتسمت به المنافسات من جدية وروح تنافسية.

ووجّه الأزهري الشكر إلى العاملين بالوزارة على جهودهم في تنظيم الموسم، مؤكدًا أهمية مواصلة الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، كما حثّ المشاركين على المواظبة على القراءة والاطلاع والمذاكرة، واستمرار الصلة بكتب التراث والمعارف المعاصرة، وأن يكون طلب العلم والبحث نهجًا دائمًا في حياتهم، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم الدعوية والفكرية.