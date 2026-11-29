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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بقذيفتين أراضي زراعية في محيط سد المنطرة بريف محافظة القنيطرة الأوسط، جنوبي سوريا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن القصف طال "الأراضي الزراعية في محيط سد المنطرة"، دون أن تورد معلومات عن إصابات أو أضرار، وفق وكالة الأناضول.

وأمس السبت، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن دورية إسرائيلية توغلت في محيط السد، وأغلقت بالأسلاك الشائكة الطريق الذي يربطه بالأراضي الزراعية والقرى المجاورة، ما منع الأهالي والمزارعين من العبور.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسعت إسرائيل وجودها العسكري في المنطقة العازلة المحاذية للجولان السوري المحتل، ونفذت توغلات متكررة في جنوب سوريا.

وتعدّ دمشق هذه التوغلات انتهاكًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها.