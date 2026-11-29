وأوضح ميدو، في بيان نشره عبر حسابه، أنه لا يمتلك أي خصومة شخصية مع أحد، وإنما يتحرك بصفته عضوا في الجمعية العمومية للزمالك، وحرصا على صون أموال النادي.

وأشار إلى أنه حصل على أوراق أزمة مستحقات صلاح مصدق وما ترتب عليها، لكنه لم يكتفِ برأيه، وعرضها على المستشار عمرو شريف، المحامي بالنقض، للاستفادة من خبرته القانونية، والذي رأى بعد فحص الأوراق وجود شبهة جرائم عدوان على المال العام وإضرار عمدي بأموال النادي.

وأضاف ميدو أنه تقدم اليوم ببلاغ مقيد برقم 309، عرائض أموال عامة عليا، مؤكدا أن البلاغ يتضمن اتهامات تتعلق بعدم سداد مستحقات اللاعب صلاح مصدق رغم العلم المسبق بالعواقب والإنذار، إلى جانب صدور قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام النادي بسداد مبلغ 808 آلاف و961 دولارا، بخلاف الفوائد وعقوبة إيقاف القيد لفترتين تسجيل، وهو ما اعتبره يمثل ضررا محققا وإهدارا لأموال النادي.

واختتم ميدو بيانه بالتأكيد على ثقته في النيابة العامة لكشف الحقيقة وحماية أموال الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية.