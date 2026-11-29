قال الإعلامي عمرو أديب، إن توصيات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء عبرت عن تطلعات المواطنين في طرق ومواصلات آمنة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، تحركات الحكومة يمكن أن تشفي غليل المواطنين لا سيما أنهم دائمو الحركة على الطرق، ويعون جيدًا طبيعة الوضع على الطرق لا سيما الظلام في بعض المناطق والمناطق التي تمثل خطورة من ناحية الحوادث.

وأوضح أن أغلب التوصيات الصادرة اليوم تناسب تطلعات المواطنين، وهو ما يؤكد أهمية وقوة الرأي العام وضرورة الاستماع إلى آراء المواطنين، معقبا: "ربَّ فاجعة نافعة.. بعد هذه الفاجعة التي ألمت قلوبنا يجب ألا تذهب أرواح الناس هدرًا، وأن تتخذ قرارات للإصلاح وتكون هناك نظرة جادة للمرور".

وشدد على ضرورة تحديد الأولويات في مشروعات الطرق، والاهتمام بملف الإضاءة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في مشروعات الطرق التي تهم المواطنين، معتبرًا أن هذه التوصيات يمكن أن تُحدِث فارقًا حتى وإن كانت هذه الخطوات متأخرة.