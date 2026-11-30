قال الدكتور أحمد الفرا، مدير عام مجمع ناصر الطبي، إن القطاع الصحي في قطاع غزة يواجه أزمة طارئة تهدد بتوقف الخدمات الطبية، محذرًا من نفاد كميات السولار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في جميع مستشفيات القطاع خلال 3 أيام، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود بالكميات المطلوبة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات جاء نتيجة اقتراب نفاد الوقود، مؤكدًا أن مسئولي وزارة الصحة والجهات المعنية بالعمل الصحي والمؤسسات الدولية الداعمة يشعرون بقلق بالغ إزاء تداعيات الأزمة.

وحذر من أن توقف المولدات الكهربائية، حال نفاد السولار، سيعرض حياة أعداد كبيرة من المرضى للخطر، وفي مقدمتهم الموجودون على أجهزة التنفس الصناعي، ومرضى الغسيل الكلوي، والحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، إلى جانب الأطفال المبتسرين والرضع الموجودين داخل وحدات حديثي الولادة.

وأوضح الفرا، أن ما يحدث يمثل حصارًا خانقًا للقطاع الصحي، لا يقتصر على الوقود، بل يمتد إلى المستلزمات الطبية واحتياجات تشغيل المرافق الصحية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع أيضًا إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل الحافلات التي تنقل الأطقم الطبية من المحافظات الوسطى إلى مدينة خان يونس، حيث يقع مجمع ناصر الطبي.