قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن بعض قرارات الحكومة بعد اجتماعها الاستثنائي اليوم عقب حادث الطريق الدائري بالوراق بدأ تنفيذها منذ فترة، وقرر مجلس الوزراء التعجيل بتطبيقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الإجراءات سيتم تطبيقها سريعًا وهو ما سيحدث في أعقاب فاجعة الوراق، معقبا: "مفيش حكومة عاوزة شعبها يزعل، حزن المواطنين مقدر وجميعنا كان من الممكن أن يكون مكان الضحايا".

ولفت إلى أن الحكومة شأنها شأن أي حكومة قد تفشل في إزالة آلام معينة عن مواطنيها، لكنها لا يمكن أن تتعمد إزعاج شعبها وإغضابه، مؤكدا أن قرارات اليوم بشأن منظومة الطرق تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنّ الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم استغرق 5 ساعات لمناقشة تداعيات الحادث وإجراءات الحد من الحوادث، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن أمام مجلس النواب وستذهب إليه طواعية بمعنى أنها لن تنتظر أن يُطلب التوجه للمجلس للحديث عن الحادث والتعامل معه.

ونوه إلى أنه حتى عقد المؤتمر الصحفي لم يصل لمجلس الوزراء ما يفيد بطلب الحضور لمجلس النواب بشأن الحادث، لكن الحكومة بادرت من نفسها لطلب التوجه إلى المجلس، باعتباره بيت الأمة.

وشدد على أنه في حالة وجود طلبات إحاطة يتوجه الوزراء إلى مجلس النواب في أي ملف، وهو ما يمثل فرض عين على الحكومة ولا يكون الأمر طواعية على الإطلاق، وذلك بخلاف أن الحكومة بادرت من نفسها لاتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح أن توصيات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء تضمنت تحديد توقيتات زمنية لتنفيذ بعض الإجراءات ومتابعة آلية تنفيذها، مؤكدا أن هناك قرارات ضمن التوصيات ليست جديدة وبينها معالجة النقاط السوداء وهي إجراءات بدأت منذ فترة، وكذلك تحسين الإضاءة الليلية، في حين توجد خطوات جديدة يتم العمل على تطبيقها ومحددة بتوقيتات زمنية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أصدرت تكليفات واضحة للحكومة بكونه المسئول الأول في الدولة، مؤكدا أن هذه المتابعة لن تتوقف نظرًا لأن أرواح المصريين تهم رئيس الدولة وأن معاناة المواطنين جراء الحادث لن تغيب عن اهتماماته.