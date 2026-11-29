كشف أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن المستندات والإجراءات المطلوبة لاستلام السيارات البديلة لأهالي ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، إن المواطن يحتاج مبدئيا إلى تقديم محضر الشرطة الذي يثبت فقدان سيارته في الحادث في ضوء قرار النيابة العامة، ليبدأ بعدها في إنهاء إجراءات ترخيص السيارة البديلة في المرور بشكل طبيعي باعتبارها أصبحت ملكه.

واستعرض آلية احتساب وتوزيع مبالغ التبرعات التي بلغ إجمالي ما تم تحصيله منها في الحسابات حتى اليوم 430 مليون جنيه، لافتا إلى استبعاد 60 مليون جنيه المخصصة لشهادات الاستثمار، و28 مليون جنيه المخصصة لتعويض السيارات المفقودة، مع توزيع المبلغ المتبقي على الأسر المستحقة.

وأضاف أن نصيب أسرة كل متوفى 7 ملايين و125 ألف جنيه، مشيرا إلى صرف المبلغ ذاته 7 ملايين و125 ألف جنيه لأسرة كل مصاب يثبت إصابته بعجز كلي.

وأشار إلى صرف نصف المبلغ المخصص لحالات الوفاة لباقي المصابين دون العجز الكلي، ليحصل كل مصاب منهم على مبلغ 3 ملايين و562 ألف جنيه.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وصول إجمالي الدعم والتبرعات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري إلى 430 مليون جنيه خلال 3 أيام، مشدد على عدم استقطاع أي مبالغ من التبرعات، وتسليم كل مساهمة إلى مستحقيها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي للحكومة للإعلان عن الإجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرق، أن قيمة السيارات التالفة المدرجة ضمن الدعم بلغت 28 مليون جنيه، مقابل 20 سيارة، كما قدم حزب مستقبل وطن 6 سيارات، إلى جانب 30 رحلة عمرة.