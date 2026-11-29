قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك متبرعين أعلنوا نيتهم التبرع لضحايا حادث الطريق الدائري ولم تصل مساهماتهم بعد وقد تصل خلال الأيام المقبلة، كما ورد في المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم.

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى استمرار توافد المتبرعين واستفساراتهم لتقديم الدعم للضحايا، مؤكدا أن التبرعات لم ولن تتوقف.

وأكد أن كل المبالغ ستصل إلى أهالي الضحايا دون أي استقطاعات، قائلا: «كل جنيه سيذهب إلى مستحقيه، لا ضرائب ولا أي كلام فارغ، مفيش حاجة هتتخصم، كله رايح بالملي، ولا خصم 3 صاغ».

وبشأن شهادات الاستثمار المقدمة لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث الطريق الدائري بالوراق مقدمة من البنك المركزي، أوضح أن البنك المركزي تحدث عن شهادات استثمار تدر عائدا شهريا أو سنويا أو نصف شهري أو ربع سنوي حسبما يختار المستفيدون في شهادات «استثمار مدى الحياة».

وأضاف أن الأموال الأخرى سيتم تسليمها نقدا أو عبر شيكات حسب رغبة المستفيدين، وتُودع في حساباتهم البنكية، موضحا أن من يمتلك حسابا أو من لا يمتلك سيتم فتح حساب له لتدخل الأموال في حساباتهم بالكامل نقدا ودون أي خصم إطلاقا.

وأعرب عن رفضه لاتهام استغلال الحادث: قائلا: «هذه هي البلد والشفافية، هي البلد هتتاجر بأولادها، طلعوا البلد إنها قال تستغل الحادثة علشان تاخد الفلوس! والله العظيم عار، إن يتقال ده، هاخد فلوس الأيتام الغلابة علشان أستثمرهم؟! دي إيه الخيانة دي؟! معقولة نطلع بلدنا كده ونتهم بلدنا كده، معقولة نطلع بلدنا بتتاجر في الناس اللي بتموت؟! خسة».

وأكد أن الدولة تعمل بكل طاقتها، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا كان أول من قدم العزاء، وأصدر تكليفات لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها، كل في مجاله، بالتحرك الفوري واللحاق بالأزمة بسرعة.