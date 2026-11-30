سيطرت نتيجة التعادل على مباريات اليوم الأخير من منافسات الجولة الأولى لبطولة، دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت ثلاث مواجهات على مدار اليوم، الأحد.

وفي أولى مباريات اليوم، تعادل سيمبا التنزاني، على ملعبه ووسط جماهيره، بنتيجة 2-2 أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، لحساب المجموعة الثالثة، والتي شهدت في وقت سابق فوز نهضة بركان على كولومب الكاميروني.

وفي مباراة أخرى اليوم، فرض نواذيبو الموريتاني التعادل على نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي بدون أهداف، ضمن منافسات المجوعة الأولى، والتي يتصدرها الترجي التونسي بعد فوزه أمس على ولايتا الأنجولي بنتيجة 3-0.

وفي ختام مباريات اليوم، تعادل الهلال السوداني مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني بنتيجة 0-0، ضمن منافسات المجوعة الرابعة، والتي يتصدرها بيراميدز بعد الفوز أمس على المغرب الفاسي 2-0.

وبعد ختام الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ترتيب الفريق على النحو التالي:

**المجموعة الأولى

الترجي التونسي – 3 نقاط

نواذيبو الموريتاني – نقطة واحدة

بترو أتلتيكو الأنجولي - نقطة واحدة

ويليتا الأنجولي – بدون نقاط

**المجموعة الثانية

مولودية الجزائر – 3 نقاط

الزمالك – 3 نقاط

الإفريقي التونسي – بدون نقاط

يانج أفريكانز التنزاني – بدون نقاط.

**المجموعة الثالثة

نهضة بركان المغربي – 3 نقاط

سيمبا التنزاني – نقطة

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – نقطة

كولومب الكاميروني – بدون نقاط

**المجموعة الرابعة

بيراميدز – 3 نقاط

الهلال السوداني – نقطة

حوريا كوناكري الغيني – نقطة

المغرب الفاسي المغربي – بدون نقاط