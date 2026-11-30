حقق كومو انتصارًا كبيرًا على حساب يوفنتوس، بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، مستغلًا الطرد المبكر في صفوف الفريق الضيف، ليفرض سيطرته على مجريات اللقاء بقيادة مدربه سيسك فابريجاس.

وتعقدت مهمة يوفنتوس منذ الدقيقة الخامسة، بعدما أشهر الحكم ماوريتسيو مارياني البطاقة الحمراء المباشرة لراندال كولو مواني، إثر تدخل متهور، ليضطر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين، بينما حصل أليكس فالي لاعب كومو على إنذار في الدقيقة نفسها.

ورغم النقص العددي في صفوف يوفنتوس، احتاج كومو إلى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للوصول إلى الشباك، حيث نجح الأرجنتيني نيكو باز في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 45+1، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وضعها ببراعة في الزاوية اليمنى لمرمى جوليلمو فيكاريو، الذي سبق له التصدي لمحاولة رأسية من اللاعب نفسه في الدقيقة 14.

وتعرض كومو لضربتين خلال الشوط الأول بسبب الإصابات، بعدما غادر لويس ميلا الملعب في الدقيقة 35 وشارك صامويل ريتشي بدلًا منه، ثم خرج أليكس فالي بعد دقيقة واحدة ليحل كايكي مكانه.

وبعد الاستراحة، واصل أصحاب الأرض تفوقهم، وفرضوا سيطرة واضحة على الكرة، حيث بلغت نسبة استحواذ كومو 73% مقابل 27% ليوفنتوس بحلول الدقيقة 57، وهو ما تُرجم إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 63 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس، الذي استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ووضعها في الزاوية اليمنى السفلية.

وشهدت الدقائق التالية سلسلة من التغييرات من جانب الفريقين، إذ أجرى سباليتي تعديلات على تشكيل يوفنتوس، فدفع بنيك فولتيمادي قبل أن يستبدله في الدقيقة 70 بجيف إيكاتور، كما شارك فرانسيسكو كونسيساو وكريم ألايبيجوفيتش وخوان كابال وفيديريكو جاتي.

وفي المقابل، منح فابريجاس الفرصة لكل من مارك أوليفر كيمبف وماتيا ليبرالي ومارتن باتورينا وماتيو باباتشيولي، ضمن محاولاته للحفاظ على نشاط الفريق خلال الشوط الثاني.

وأنهى دوفيكاس آمال يوفنتوس في العودة، بعدما أضاف الهدف الثالث لكومو في الدقيقة 80، بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى السفلية، ليخرج أصحاب الأرض بانتصار عريض بثلاثة أهداف دون رد.