قال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك مساهمات مالية جديدة لصالح ضحايا ومصابي حادث الوراق سيبدأ تحصيلها اعتبارًا من الغد، بعد إعلان مجلس الوزراء وجود داعمين آخرين أبدوا رغبتهم في تقديم مساعدات إضافية، مؤكدًا أن جميع هذه المبالغ ستُخصص للمتضررين من الحادث دون غيرهم، مشددًا على أن التعويضات، مهما بلغ حجمها، لا يمكن أن تعوض فقدان شخص أو ما تعرض له المصابون من آلام.

وأضاف "عبد الموجود"، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن الوزارة وفرت 20 سيارة حديثة موديل السنة، بخلاف 6 سيارات مقدمة من حزب مستقبل وطن، بديلة للمركبات التي تضررت في حادث الطريق الدائري في الوراق، من إجمالي 29 مركبة تم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات بسرعة تعويض المتضررين.

وتابع أنه تم استبعاد 3 مركبات من التعويض، هي سيارة نقل المواد البترولية التي انفجرت في الحادث، والسيارة المتسببة فيه لكونها محل تحقيق، وأتوبيس تابع لإحدى الوزارات الحكومية لأن هذا الدعم مخصص لمتضرري الحادث.

واستكمل أن إجمالي التبرعات التي جُمعت لصالح ضحايا ومصابي الحادث بلغ 430 مليون جنيه، من بينها 60 مليون جنيه تبرعًا من البنك المركزي، خُصصت في صورة شهادات استثمار بأسماء المستفيدين، لتوفير عائد آمن يدر دخلًا للأسر، مؤكدًا أن هذه الشهادات تأتي إضافة إلى المبالغ المقررة لكل أسرة أو مصاب.

واستطرد أن شهادات الاستثمار البالغة 60 مليون جنيه ستُوزع بين أسر المتوفين والمصابين وفقًا للنسب ذاتها التي أُقرت خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، مشيرًا إلى أن المصاب يحصل على 50% من المبلغ المخصص لأسرة والمصاب بالعجز الكل، مع أحقية المستفيد في كسر الشهادة والحصول على قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة لها.