أعلن البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى البرازيل غدًا الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بمدينة ساو باولو خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى أندية العالم.

وتضم قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كلًّا من: ميار خليفة، وآية الشامي، وآية خالد، وحبيبة زعتر، ودانا شوقي، ودعاء محمد، وزينة العلمي، وسارة أمين، وفرح عمرو المتولي، وملك إسماعيل، ومي غزال، وندى حمدي، وندى وليد، ودعاء الغباشي، وريماز العفيفي، وملك علاء، وملك البحيري.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كلًا من: البرازيلي باولو ميلاجريس مديرًا فنيًّا، ونهلة سامح مدير الفريق، وأحمد عبد الستار مدربًا عامًّا، وأسامة قمصان مدربًا مساعدًا، ووليد عصمت إداريًّا، وأحمد سالم مخططًا للأحمال، وإبراهيم محمد محللًا تقنيًّا، وهدير وحيد طبيبة الفريق، وحبيبة عبد القادر، إخصائية علاج طبيعي، وإيمان جمال إخصائية تدليك.