قال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن حسم أحقية أسرة سائق سيارة نقل المواد البترولية التي اشتعلت خلال حادث الوراق في الحصول على التعويضات، يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات القضائية، مؤكدًا أن الوزارة لن تبت في الأمر لحين معرفة نتيجة التحقيقات.

وأضاف "عبد الموجود"، عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الأحد، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع النيابة العامة والجهات القضائية بشأن التحقيقات، موضحًا أن الوزارة ستنفذ ما تقرره النيابة العامة في هذا الشأن، مع الحرص على حصول جميع المتضررين على حقوقهم التي يكفلها القانون.

وأشار إلى أن دور الوزارة يتمثل في تنظيم الإجراءات وضمان حوكمة صرف التعويضات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في أسرع وقت، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بسرعة إنهاء الإجراءات.

وفي سياق آخر، وجه الشكر إلى المواطنين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات التي سارعت بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابي الحادث، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتكاتف المجتمعي خلال فترة زمنية قياسية.

واستكمل أن إجمالي التبرعات بلغ 430 مليون جنيه خلال مدة لا تزيد عن يومين من الإعلان الرسمي عن فتح باب المساهمات، رغم تزامن ذلك مع إجازة البنوك، لافتًا إلى أن حملات التشكيك عن مصير أموال التعويضات التي أطلقتها بعض الصفحات والأفراد ربما أثرت في تبرعات المواطنين، لكنها لم تؤثر في مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الداعمة داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتأخر في تقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويضهم بشكل كامل عن الخسائر المادية التي نتجت عن الحادث.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أمس، للإعلان عن تحركات الحكومة للحد من حوادث الطرق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة تداعيات الحادث، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعامل معه، وتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا.