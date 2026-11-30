قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإدارة الأمريكية وتحديدًا الرئيس دونالد ترامب القدرة على إلزام رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن واشنطن هي التي منحت الحكومة الإسرائيلية مساحة كافية للمضي في سياساتها، مراعاةً لحسابات نتنياهو الانتخابية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يستطيع تنفيذ الاتفاق وفرض الالتزام به «اليوم قبل الغد» إذا أراد ذلك، مشيرًا إلى أن المسئولية لا تقع على الإدارة الأمريكية وحدها، بل تمتد إلى المجتمع الدولي والدول التي تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها لجرائم الاحتلال، دون أن تترجم مواقفها إلى خطوات عملية.

وتساءل عن نتائج عمل مجلس السلام، مشيرًا إلى مرور أكثر من عام على تشكيله، وحصوله على قرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2735، في وقت كان من المفترض أن يسهم خلال نصف المدة المقررة له في إعادة الحياة إلى قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في جهود إعادة الإعمار، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع.

وانتقد متحدث فتح، استمرار استهداف ما تبقى من المستشفيات والمنشآت الصحية في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، معتبرًا أن ما يتعرض له السكان، ولا سيما الأطفال والمرضى، يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات وضمان توفير الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.

وأكد دولة أن التحدي الحقيقي أمام المجتمع الدولي يتمثل في تحويل المواقف المعلنة بشأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الاحتلال إلى إجراءات فعلية تضغط على حكومة نتنياهو، وتلزمها باحترام القانون الدولي.

وشدد على أن الحل لا يكمن في تشكيل لجان أو مجالس جديدة، وإنما في إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا هو الطريق الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار، وفقًا لما يتوافق مع الشرعية الدولية والإجماع الدولي.