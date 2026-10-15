من قلب المعاناة، تفتح اللجنة المصرية نافذة للأمل لأهالي غزة، عبر حملة "نظرة أمل" للنظارات الطبية، لتمنح العيون وضوحا افتقدته، وتعيد للأحلام ملامحها، وللتفاصيل جمالها، في مبادرة إنسانية تستهدف التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة.

وتواصل اللجنة المصرية، بالتعاون مع المطبخ العالمي، توزيع الخبز على الأهالي النازحين في مختلف محافظات قطاع غزة، لتصل أيادي العطاء إلى خيام النزوح، وتسهم في تخفيف معاناة الأسر، مؤكدة أن العطاء مستمر، وأن غزة ليست وحدها.

صلح عشائري بين عائلتي كالي وأبو عمرة

في مشهد يجسد أصالة المجتمع الفلسطيني وقيمه الوطنية، عُقد الصلح العشائري بين عائلتي كالي وأبو عمرة، في ديوان أبو فادي بكر، برعاية الرئيس محمود عباس "أبو مازن" واللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، وبجهود لجنة الإصلاح الوطنية – النصيرات وغرب غزة، في خطوة تعزز السلم الأهلي وترسخ قيم التسامح والتآخي بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وتجسد المصالحة رسالة وطنية تؤكد أن وحدة المجتمع وتماسك نسيجه الاجتماعي فوق كل اعتبار، وأن الإصلاح وجمع الكلمة يظلان الطريق نحو مجتمع أكثر تماسكا وأمانا.