الرئيس السيسي: مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية وأي ضرر يصيب أيا منهما يؤثر على الأخرى

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة كبيرة وعميقة، وسوف تترتب عليها تداعيات على المنطقة، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وأن أي ضرر يصيب أيًا من الدولتين سوف يؤثر على الأخرى.



جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، مأدبة إفطار أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من الاكاديمة، تبادل خلالها أطراف الحديث مع الحضور من كبار رجال الدولة والإعلاميين حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والإقليمي.

وأوضح الرئيس أن مقولة إن الأمن القومي لكل من مصر والسعودية ودول الخليج العربي مرتبط هي مقولة صحيحة، مؤكدًا أن استهداف المملكة على هذا النحو يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري، وأن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، مشددًا على أن ما يهمنا هو أمن المملكة وعدم المساس به واستقرارها وخفض التصعيد.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفًا أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.

وقال الرئيس، إنه شدد في كل لقاءاته واتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام 2014 على أن إقامة دولة فلسطينية سوف تعود بالنفع على الجميع، وسوف تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وأضاف السيسي، أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك ثبات في استقرار الدولة والمسارات المتخذة، ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع وتعمل على تحقيق الأهداف، والاعتراف بأوجه العوار والقصور والعمل الجاد على معالجتها، مشيرًا إلى أن المسؤولية في هذا الصدد مسؤولية مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوطن.

وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته، والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة، خاصة مع حالة الترهل في الدولة وأجهزتها ومسارها منذ عام 1967، مضيفًا أن حجم العمل في الدولة هائل، وأن حجم المعرفة بالدولة وشؤونها كبير، ويتعين على من يحكم مصر وكبار المسؤولين الإحاطة به.

وأشار الرئيس إلى وجود مخاطر على حدود مصر الجنوبية والغربية، وأن مصر كانت تسعى وتبذل كل الجهد لتجنب وقوع نزاع في السودان، مضيفًا أن استقرار السودان وليبيا وقطاع غزة من مقتضيات الأمن القومي العربي والمصري.

وأكد الرئيس، في الإطار ذاته، أنه شدد في كل لقاءاته واتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ عام 2014 على أن إقامة دولة فلسطينية سوف تعود بالنفع على الجميع، وسوف تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي تم في مصر منذ عام 2014 ما كان أن يتم في أقل من ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه سوف يستمر في العمل حتى آخر يوم من مدته في منصبه عام 2030.

وأوضح السيسي، أنه عقب انتهاء فعاليات الاحتفال، حضر الرئيس مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة على هامش المناسبة، حيث تبادل سيادته أطراف الحديث مع الحضور من كبار رجال الدولة والإعلاميين حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأنين المحلي والإقليمي.

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، أنه لا توجد دولة تستطيع أن تحقق خططها التنموية في سنوات قليلة، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك ثبات في استقرار الدولة والمسارات المتخذة، ووجود مؤسسات قوية تتسم بالإبداع وتعمل على تحقيق الأهداف، والاعتراف بأوجه العوار والقصور والعمل الجاد على معالجتها، مشيرًا إلى أن المسؤولية في هذا الصدد مسؤولية مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوطن.

وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم وجودته، والعمل على خلق كوادر مؤهلة ذات كفاءة دون مجاملة، خاصة مع حالة الترهل في الدولة وأجهزتها ومسارها منذ عام 1967، مضيفًا أن حجم العمل في الدولة هائل، وأن حجم المعرفة بالدولة وشؤونها كبير، ويتعين على من يحكم مصر وكبار المسؤولين الإحاطة به.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار الرئيس إلى أن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة كبيرة وعميقة، وسوف تترتب عليها تداعيات على المنطقة، مؤكدًا أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وأن أي ضرر يصيب أيًا من الدولتين سوف يؤثر على الأخرى.

وأوضح الرئيس أن مقولة إن الأمن القومي لكل من مصر والسعودية ودول الخليج العربي مرتبط هي مقولة صحيحة، مؤكدًا أن استهداف المملكة على هذا النحو يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري، وأن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية، مشددًا على أن ما يهمنا هو أمن المملكة وعدم المساس به واستقرارها وخفض التصعيد.

وأشار الرئيس إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي تم في مصر منذ عام 2014 ما كان أن يتم في أقل من ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه سوف يستمر في العمل حتى آخر يوم من مدته.



