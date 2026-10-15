الرئيس الإيراني: نواجه مشكلات بجميع الملفات وحتى لو امتلكنا المال فلن نستطيع شراء البنزين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تواجه مشكلات متفاقمة في قطاعات عدة، تشمل الوقود والكهرباء والغاز والإسكان والرعاية الصحية، محذرًا من تداعيات الانقسام الداخلي والعقوبات الأمريكية على قدرة البلاد على مواجهة التحديات.

وأضاف بزشكيان، خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء «يوم الممرض»، اليوم الخميس، أن العقوبات تعرقل حصول إيران على احتياجاتها، قائلًا: «أغلقوا الطريق أمامنا، وحتى لو امتلكنا الأموال، فلن نستطيع شراء البنزين».

وأكد أن مسئولية الحكومة تتمثل في ضمان استمرار الإنتاج، مشيرًا إلى صعوبة تأمين الغاز اللازم للتدفئة وتوليد الطاقة خلال فصل الشتاء.

وشدد على أن استمرار عمل المصانع يمثل أولوية، حتى لو اضطرت الحكومة إلى خفض استهلاك الكهرباء في مؤسساتها وتحمل تكاليف ذلك، بدلًا من توقف المنشآت الصناعية.

وأوضح الرئيس الإيراني أن حكومته تعمل على معالجة مشكلات الطاقة بالاستناد إلى العلم والمعرفة، لافتًا إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 5 في المائة، بعدما كان يرتفع بمعدل 6 في المائة سنويًا.

وأضاف أن استهلاك البنزين استقر عند مستويات متوازنة، مع اتخاذ إجراءات للحد منه، إلى جانب ضبط استهلاك الديزل.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران كانت تعتزم شراء بنزين بقيمة 12 مليار دولار، لكنها لم تشترِ حتى الآن سوى ما تتراوح قيمته بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار.

ولفت إلى أن استهلاك إيران في بعض المجالات يبلغ ثلاثة إلى أربعة أضعاف مستويات الاستهلاك في الدول الأوروبية.

ونوه أن معالجة هذا الوضع بما يحقق تحسنًا ملموسًا، من دون إثارة استياء المواطنين أو إتاحة الفرصة لخصوم البلاد لاستغلال الأزمات، تمثل مهمة صعبة.

وفي سياق حديثه عن التحديات الداخلية، حذر بزشكيان، من أن «القنابل والصواريخ لا تستطيع إجبار مجتمع على الاستسلام، لكنه شدد على أن الخلاف والانقسام الداخليين قد يحققان للعدو أهدافه»، وفق تعبيره.