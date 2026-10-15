الصحة العالمية: 1282 قتيلا و5891 مصابا باليمن منذ 6 أغسطس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن 1282 شخصا قتلوا و5891 أُصيبوا جراء التصعيد العسكري في اليمن منذ 6 أغسطس الماضي وحتى 11 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في التقرير السابع الصادر عن المنظمة الأممية بشأن تصعيد الصراع في اليمن، ورد فيه أن إجمالي الضحايا خلال الفترة المذكورة بلغ 7 آلاف و173 شخصا بين قتيل ومصاب.

وأوضح أن عدد القتلى بلغ 1282 شخصا، بما يمثل 17.9 بالمئة من إجمالي الضحايا، مقابل 5891 مصابا.

وأشار إلى تسجيل ألفين و7 ضحايا جدد خلال الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر، بينهم 323 قتيلا و1684 مصابا.

وبحسب التقرير، بلغ المعدل اليومي للضحايا خلال هذه الفترة نحو 223 شخصا بين قتيل ومصاب.

ومنذ 5 أكتوبر تتواصل عملية "فجر اليمن" العسكرية، التي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، هو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين في سبتمبر 2014 على صنعاء ومحافظات عدة، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.

ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالا، والحديدة غربا، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، ويفرضون سيطرة جزئية في حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.

في المقابل، تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وغالبية لحج والضالع، وأجزاء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.