العراق يعلن إعادة فتح المسارات الجوية مع الكويت

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت بعد توقفها مؤخرًا على خلفية التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إعادة فتح المسارات جاءت عقب استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية، بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي، وبالتعاون مع الكويت وقطر والسعودية والبحرين والإمارات.

وأضافت أن الترتيبات دخلت حيز التنفيذ اليوم 15 أكتوبر 2026 عند الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي، بعد استكمال الإجراءات والتأكيدات الرسمية بين الجهات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن حركة الطيران ستُدار وفق مسارات ومستويات طيران محددة، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختصة والفصل الآمن بين الطائرات، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن الجوي.

وأكدت أن تنفيذ الترتيبات سيجري بصورة تدريجية، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم المستمرين لرصد أي ملاحظات فنية أو تشغيلية ومعالجتها بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

وأشارت إلى أن إعادة فتح المسارات تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير إدارة الملاحة الجوية، وتحسين الربط بين المسارات الجوية في المنطقة، مع استمرار التنسيق الفني والتشغيلي لضمان سلامة الحركة الجوية واستقرارها.