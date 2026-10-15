قال الإعلامي تامر أمين، إن يوم 14 أكتوبر 1973 يدعو للفخر الوطني الكبير، عندما حاولت القوات الإسرائيلية إحداث ثغرة جوية، بعدما رأت أن المشكلة الكبيرة التي تواجهها منذ 6 أكتوبر هي الغطاء الجوي الذي أقامته القوات المسلحة المصرية، والذي أدى إلى شل حركة إسرائيل وتحقيق تفوق كبير لصالح القوات المصرية.

وأضاف “أمين”، عبر برنامجه "آخر النهار"، على قناة النهار، أمس الأربعاء، أن إسرائيل فكرت في شن غارة جوية مكثفة على منطقة الدلتا، ومحاولة تدمير القواعد والمطارات التابعة للقوات المسلحة هناك، لكسر سبب هذا التفوق، موضحًا أن ذلك كان يشبه ما حدث في عام 1967، لكن شتان الفارق بين 1967 و1973.

وتابع أن القوات الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية فوق مدينة المنصورة، فيما سُمي بـ”معركة المنصورة”، أطول معركة جوية عسكرية في تاريخ الحروب، واستمرت نحو 52 دقيقة.

واستكمل أن المعركة، باعتراف الطيارين الإسرائيليين، كانت أقرب إلى “الشو العسكري”، الذي استطاعت القوات المصرية فيه تكبيد طائرات العدو خسائر كبيرة وإعادتها على أعقابها، لتظل السماء المصرية تحت سيادة وغلبة نسور الجو المصريين.، مشيرًا إلى أن بعد ذلك أصبح يوم 14 أكتوبر عيد القوات الجوية للقوات المسلحة المصرية، قائلًا: “عاشت طائرات وطيارو مصر، وعاشت مصر”.