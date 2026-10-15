مقتل شاب بطعنة في الرقبة على يد سائق توك توك في بلبيس بالشرقية

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية، بعدما لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، على يد سائق توك توك يبلغ من العمر 24 عامًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بمقتل الشاب «إبراهيم س. م»، المقيم بشارع المطافي بدائرة بندر بلبيس، إثر تعرضه لطعنة في الرقبة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وبدأت فحص ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ويدعى «ي. أ. ع»، 24 عامًا، ويعمل سائق توك توك، كما جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وبمواجهة المتهم، أقر، بحسب المعلومات الواردة، بأن خلافًا يتعلق بخطيبة المتهم كان وراء ارتكاب الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.