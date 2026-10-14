تستعد إدارة مهرجان الفسطاط لإطلاق فعاليات الدورة الثانية، التي تضم عددًا من الحفلات الغنائية والموسيقية بمشاركة نخبة من فناني مصر والعالم العربي، على مسرح المهرجان بمنطقة تلال الفسطاط.

ويفتتح الموسيقار عمر خيرت فعاليات الدورة الثانية بحفل يُقام مساء الجمعة 16 أكتوبر، يقدم خلاله مجموعة من أبرز مؤلفاته الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور المصري والعربي على مدار مشواره الفني.

ويجتمع محمد فؤاد وإيهاب توفيق، وهشام عباس وحميد الشاعري يوم 30 أكتوبر، في حفل يحمل عنوان «اخترنا لك»، ويجمع أربعة من أبرز نجوم الغناء الذين حققوا حضورًا لافتًا خلال فترة التسعينيات، في ليلة تستعيد عددًا من الأغاني التي ارتبطت بذاكرة جيل كامل.

وتشهد الليلة الثالثة، المقررة يوم 14 نوفمبر، حفلًا للفنانة اللبنانية هبة طوجي، بمصاحبة الموسيقار أسامة رحباني، في أمسية تجمع بين الأداء الأوبرالي والغناء المعاصر.

كما تعاقدت إدارة المهرجان مع الفنان رامي صبري لإحياء الليلة الرابعة يوم 27 نوفمبر، حيث يقدم مجموعة من أغانيه التي حققت انتشارًا خلال مشواره الفني، بين الأعمال الرومانسية والإيقاعية.

وأكدت إدارة المهرجان، استمرار التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين والعرب للمشاركة في الدورة الثانية، على أن يُعلن عن بقية الأسماء تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأسندت إدارة المهرجان مهمة التنظيم والإنتاج الفني إلى المنتج وليد منصور، من خلال شركة «تالنت بيتس»، لصالح شركة «باركولوجي»، برئاسة محمد كامل، المالكة لحقوق المهرجان، وبرعاية صندوق التنمية الحضرية.

وقال وليد منصور، إن الدورة الثانية تستهدف تقديم تجربة مختلفة على مستوى الإنتاج والإخراج المسرحي والتجهيزات الصوتية والبصرية، بجانب تطوير تجربة الجمهور، بما يتناسب مع مشروع تلال الفسطاط ومكانته الثقافية والحضارية في قلب القاهرة التاريخية.