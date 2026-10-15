قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن سقوط النظام الإيراني "أمر لا بد منه".

فيما أضاف أنه لا يتوقع حدوث ذلك قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدرك التهديد الذي يشكله النظام الإيراني".

وردًا على سؤال عما إذا كان النظام الإيراني قد يسقط قبل بداية انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقبلة في 27 أكتوبر الجاري، قال نتنياهو: "لا، هذا ليس واقعيًا"، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وأكد أن "هذا النظام لا بد أن يسقط"، محذرًا من سعي القيادة الإيرانية إلى تدمير إسرائيل ما دامت في السلطة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هم أو نحن، وسأحرص على أن يسقطوا هم ونبقى نحن".

وأكد نتنياهو أن علاقته جيدة بترامب، مشيرًا إلى أنه يتحدث إليه "طوال الوقت".

وقال نتنياهو: "أنا لا أفصح عادة عما يقال في المحادثات الخاصة، ولكن يمكنني القول إن ترامب قطعًا يدرك التهديد الذي يشكله النظام الإيراني".

وفي سياق متصل، صرح نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأنه لا يؤيد توجيه ضربة استباقية لإيران قبل انتخابات الكنيست، لكنه حذر في الوقت نفسه طهران وجماعات مسلحة متحالفة معها من شن أي هجوم على إسرائيل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، ردًا على سؤال حول احتمال شن ضربة استباقية وما يقوله خصومه السياسيون عن سعيه إلى مواجهة عسكرية قبل الانتخابات: "هذا الأمر ليس ملائمًا لنا وليس جيدًا".

وأضاف نتنياهو: "حتى لو أطلقت إيران صواريخ علينا، فسيلقون باللوم علي"، لكنه كرر أيضًا تحذيراته السابقة لإيران، وأكد أن إسرائيل سترد بقوة في حال تعرضها لهجوم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يخض في تفاصيل حول احتمال شن ضربة استباقية بعد الانتخابات أو حول محادثاته التي جرت في الآونة الأخيرة مع واشنطن بشأن إيران.