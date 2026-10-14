هيئة الأمن الإلكتروني الفرنسية تحذر من استمرار الهجوم على متاجر السوبر ماركت

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حذرت هيئة الأمن الإلكتروني الفرنسية، من أن هجوما إلكترونيا استهدف متاجر السوبر ماركت ربما لا يزال مستمرا مع تحرك المتاجر لإعادة تخزين السلع اليوم الأربعاء بعد الهجوم الذي أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلاجات، ما أثار مخاوف بشأن أمن سلاسل الإمدادات الغذائية الحيوية.

وقالت الهيئة، مساء الثلاثاء، إن الهجمات لا تزال مستمرة على الأرجح".

وحثت المتاجر على إعادة توصيل الثلاجات بالإنترنت فقط من خلال اتصال "في آي بي" (الشبكات الافتراضية الخاصة) آمن أو شبكة محمية، وتثبيت تحديثات البرامج الثابتة وتغيير كلمات المرور.

وسيطر مهاجمون عن بعد على أنظمة التبريد في مئات محلات السوبر ماركت والمتاجر المستقلة في جميع أنحاء فرنسا في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

ووصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) لمدة ست ساعات تقريبا، مما اضطر المتاجر إلى التخلص من البضائع الطازجة والمجمدة.

وأعلنت سلسلة متاجر "إنترمارشيه" عن خسائر بقيمة "عشرات الملايين من اليورو" في يوم واحد.

وقد تسببت الهجمات الإلكترونية في تعطيل العمل بسلاسل السوبر ماركت الأوروبية، حيث ارتفعت درجة حرارة أنظمة التبريد في المئات من متاجر السوبر ماركت في فرنسا وإجبار أحد متاجر البقالة الكبرى على إغلاق مواقع الويب التي تخدم العملاء في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح وزير المالية الفرنسي رولاند ليسكور للبرلمان أمس الثلاثاء، بأن حوالي 700 سوبر ماركت من أصل 10 آلاف في البلاد تأثرت.

وقال إنه لا يوجد أي خطر على الإمدادات الغذائية لفرنسا لكنه أقر بأن الهجوم "يمس قلب أمننا الغذائي".

وحذر ليسكور من أن الهجوم كان "دعوة للاستيقاظ للجميع".

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له تحقق في الهجوم واسع النطاق، بما في ذلك مدى الأضرار الناجمة عن الطعام الفاسد والحرائق المحتملة.

وقالت أول أمس الاثنين شركة التكنولوجيا الدنماركية "دانفوس"، التي زودت برنامج إدارة التبريد إن معظم الأنظمة المتضررة كانت منتجات قديمة لم تعد تتلقى تحديثات البرامج أو الأمان.

وتابعت الشركة: "لقد نصحت شركة دانفوس العملاء منذ فترة طويلة بالحفاظ على تحديث الأنظمة المدعومة بأحدث البرامج، بالإضافة إلى العمل خلف جدار الحماية".

وقالت شركة دانفوس، إنها تعمل مع العملاء المتضررين للحد من الأضرار..