طوكيو تحتج على اعتقال روسيا صحفيا يابانيا بشبهة التجسس

احتجت اليابان لدى روسيا، اليوم الأربعاء، على اعتقال صحفي ياباني بشبهة التجسس، مطالبة موسكو بتقديم توضيح، ومنحها حق الوصول القنصلي، ومعاملته معاملة إنسانية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسية إن الرجل، الذي يعمل لصالح صحيفة هوكايدو شيمبون، يُشتبه في أنه جمع معلومات حول القدرة الدفاعية لروسيا لصالح وكالة استخبارات يابانية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المراسل هو يوكي إيماي.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي، الوكالة الرئيسية التي خلفت ال"كيه جي بي"، أنه اعتقل الصحفي في جزيرة ساخالين بينما كان يستعد لمغادرة روسيا.

ويأتي الاعتقال الذي تم أمس الثلاثاء كأحدث فصل في سلسلة الخلافات بين البلدين، والتي تصاعدت توتراتها بعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين في أغسطس إلى جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من أربع جزر متنازع عليها في أرخبيل الكوريل الخاضع لسيطرة موسكو وتطالب به اليابان أيضاً.

وتضم منطقة سخالين الروسية جزيرة سخالين والجزر الأربع في أقصى الجنوب من سلسلة جزر كوريل، والتي تسميها اليابان "الأقاليم الشمالية".

وكان بوتين قد زار إحداها، إيتوروب، في أغسطس.

وكان الاتحاد السوفيتي قد استولى على جزر كوريل من اليابان في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ومَنَع النزاع المستمر البلدين من توقيع معاهدة سلام تنهي أعمالهما العدائية بشكل رسمي.

ورفضت مسكو شكاوى طوكيو، معيدة التأكيد على أن "سيادة روسيا وولايتها القضائية على جزر كوريل الجنوبية لا تتزعزع بالمطلق".

ولم تؤدِ عقود من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية إلى أي نتائج ملموسة.

كما عززت موسكو على مر السنين وجودها العسكري في جزر كوريل في تحركات بدت وكأنها تؤكد موقفها الصارم في النزاع.