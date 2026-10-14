الرئيس السيسي: أنا مابقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المحاولات التي تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية، وطمس الحقائق التاريخية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء.

وقال إن مصر انتهجت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بعد 40 عامًا من محاولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تطبيق مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، والتي لم تتكلل بالنجاح.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي يستغرق وقته، كما أن التحديات الاقتصادية قابلة للتجاوز، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدولة وصون بقائها واستمرارها.

وأضاف: «تحديات الدول مابتنتهيش، هي دي الدنيا، وأنا مابقلقش عشان ربنا موجود ومطلع عليا وعلى الجهد اللي بنعمله من أجل البناء والتنمية والتعمير للمواطنين».

وقاطع الرئيس أحد المواطنين الذي قال: «بنحبك يا ريس»، ليعلق الرئيس على حديثه: «أنا بحبكم وقلقان عليكم، لكن خلال الحرب على الإرهاب أدت إلى سقوط شهداء ومصابون، وخسرت مصر 120 مليار جنيه».

ولفت إلى أن الدولة نجحت في القضاء على خطر الإرهاب، لكن الخطر الداهم الذي يواجهها الآن هو «تحطيم الذاكرة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان «وطن الأبطال»، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر انعقاد الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما كان في استقباله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة.