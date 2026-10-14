مصطفى الفقي: أنتظر من ترامب خطوة لإلزام إثيوبيا باتفاق في ملف السد يُنير بها تاريخه في المنطقة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن السياسة المصرية "ناجحة إلى حد كبير جدًا"، مشيرا إلى أنها "لا تجاهر بالعداء إلى أحد وتسعى إلى التسوية".

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنها تتحدث مع إثيوبيا بـ "لهجة أقل خشونة"، مشيرا إلى انتظاره أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة "يُنير بها تاريخه في المنطقة".

وأوضح أن المطلب لا يتمثل في معاقبة إثيوبيا، ولكن إلزامها باتفاق دولي وتعهدات تضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف السد.

واستشهد بترديد بعض الأصوات الإثيوبية عبارات من قبيل مطالبة المصريين بدفع مقابل للمياه، عقب الانتهاء من بناء سد النهضة، مؤكدا أن هذا الحديث "لا معنى له وغير صحيح وغير دقيق وغير علمي ومجرد ترويج لأفكار استفزازية".

وأكد أن "ميزة النظام المصري الحالي أنه يصعب استفزازه إلى حد كبير جدًا"، مشيرا إلى أن ذلك يعد "جزءا كبيرا من أولويات وأدبيات العمل السياسي، فهي تبتلع كثيرا من المشكلات، وترى المشكلة في الأفق وتنظر بعيدا عنها حتى لا تصطدم بها، ولا تحرج آخرين تجاهها، مثل الموقف من اتفاق مكة مثلا".

وشدد أن "المحور السعودي المصري أصبح مهما للغاية في هذه الظروف الحالية"؛ لكون مصر والسعودية هما صاحبتا المصلحة المباشرة في نتائج وتداعيات ما يجري في مضيق باب المندب.

وأضاف أن خطاب البلدين تجاه الأزمة في السودان يُعد واحدا، فضلا عن التشابه الكبير في بروتوكول استقبال القيادات السودانية الرسمية بين الدولتين.