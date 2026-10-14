السيسي يحذر من استهداف الذاكرة الوطنية: التشكيك في نصر أكتوبر يستهدف وعي المصريين

السيسي: الذاكرة الوطنية خط الدفاع الأول لأي أمة ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من أدوات التضليل

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من محاولات استهداف الوعي الوطني وتشويه الذاكرة الجمعية للمصريين، مؤكدًا أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة، وأن العبث بها يؤدي إلى إضعاف قدرة الشعوب على إدراك الحقائق والتمييز بين الصواب والخطأ.

وأوضح الرئيس، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، أن محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة، مستشهدًا بالمحاولات التي تستهدف التشكيك في نصر أكتوبر أو التقليل من أهميته باستخدام أدوات إعلامية وتقنيات حديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحرب النفسية ليست ظاهرة جديدة، إذ كانت موجودة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وإن اختلفت الوسائل المستخدمة في تنفيذها، مؤكدًا أن هذه الحرب تستهدف التأثير على إرادة المصريين.

وشدد الرئيس على ضرورة التصدي لحملات التضليل وعدم السماح بالعبث بعقول المواطنين، مشيرًا إلى أن الشائعات ومحاولات تزييف الوعي واستثارة الرأي العام تمثل تحديًا يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع.

وأكد أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون الحقائق التاريخية يمثلان جزءًا أساسيًا من حماية الدولة واستقرارها، وتعزيز قدرة الأجيال الجديدة على فهم تاريخ وطنها وتقدير تضحيات أبنائه.