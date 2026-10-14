مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة «مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فتح باب التقديم لورشة "مختبر السرد القصصي الغامر والإنتاج"، التي ينظمها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، في إطار دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

يُفتح باب التقديم للورشة عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة على الموقع الرسمي للمهرجان، حتى موعد أقصاه 25 أكتوبر 2026.

وتأتي الورشة في إطار اهتمام المهرجان بمواكبة التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى السمعي البصري، واستكشاف آفاق جديدة للسرد السينمائي، من خلال توظيف الوسائط الغامرة والتفاعلية وتقنيات الواقع الممتد، بما يفتح أمام صنّاع الأفلام والمبدعين مساحات جديدة للتجريب والابتكار، ويتيح تطوير تجارب سردية تتجاوز حدود الشاشة التقليدية، وتمنح الجمهور دورًا أكثر تفاعلًا ومشاركة في تشكيل التجربة الفنية.

وتستهدف الورشة العاملين في المجالات الإبداعية، وطلاب التخصصات ذات الصلة، والمنتجين المستقلين، والفنانين الرقميين، والمشتغلين بالوسائط الجديدة، ممن يسعون إلى استكشاف إمكانات السرد التفاعلي، وتطوير أفكار ومشروعات تستفيد من تقنيات الواقع الممتد في ابتكار أشكال جديدة للتعبير الفني والبصري.

وتقدم الورشة برنامجًا تدريبيًا يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، يتعرف خلاله المشاركون على المبادئ الأساسية للسرد الغامر والتفاعلي، وطرق بناء التجارب السردية التي توظف التقنيات الحديثة في تشكيل العلاقة بين العمل الفني والجمهور. كما يتضمن البرنامج تجارب مباشرة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي والمعزز، ودراسة نماذج ومشروعات قائمة، إلى جانب تدريبات عملية على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية، بما يتيح للمشاركين اكتساب معرفة تطبيقية بالأدوات وأساليب العمل المرتبطة بهذا المجال.

وتمتد محاور الورشة إلى الجوانب الإنتاجية والتمويلية لمشروعات الوسائط الغامرة، حيث يتعرف المشاركون على المسارات المتاحة لتطوير هذه المشروعات، وفرص تمويلها وإنتاجها، والتحديات المرتبطة بتنفيذها، بما يساعدهم على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تمتلك مقومات التطوير والإنتاج.

وتُقدَّم الورشة بقيادة صانعة الأفلام والمتخصصة في السرد الغامر مي عبد الله، وبمشاركة باري جين مورفي، حيث يعملان مع المشاركين على استكشاف الإمكانات الإبداعية والتقنية للسرد الغامر، وتطوير الأفكار والمشروعات، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتجريب العملي.

يشترط في المتقدمين للورشة استيفاء المعايير التالية، أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر، وأن يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل وقت التقديم، وأن يمتلك خلفية دراسية أو خبرة عملية في أحد المجالات الإبداعية ذات الصلة، مثل صناعة الأفلام، أو الفنون الإعلامية، أو تصميم الألعاب، أو غيرها من التخصصات الإبداعية المرتبطة، وتُتاح المشاركة للمتقدمين من مختلف مستويات الخبرة في تقنيات الواقع الممتد وبرامج الوسائط الغامرة، بما في ذلك المبتدئون في هذا المجال.

ويلتزم المشاركون الذين يقع عليهم الاختيار بحضور جميع جلسات الورشة، التي تُقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما خلال الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.