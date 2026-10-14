أهدى مجموعة من الأطفال درع «تراب الوطن» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء ياسر وهبة، مقدم فعاليات الندوة، إن مجموعة من البراعم المصرية الصغيرة جمعوا حفنات من تراب مصر من شتى المحافظات، وخلطوه بتراب سيناء ووضعوه في درع.

وأشار إلى أن الأطفال التقوا بمجموعة من جيل حرب 6 أكتوبر في العاصمة الجديدة، مضيفًا: «قال لهم الجيل الذي يدرك قيمة تراب مصر، ما وضعتموه في الدرع ليس ترابًا، وإنما هو ذهب، فحافظوا عليه واحفظوا له مكانته».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتأتي الندوة في إطار حرص القوات المسلحة على إحياء ذكرى نصر أكتوبر العظيم، واستعراض بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين سطروا ملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر، تأكيدًا لقيم الانتماء والولاء للوطن.