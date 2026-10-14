السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44: مصر لا تحمل أجندات خفية تجاه أحد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مداخلته بالندوة، أن الحفاظ على الدولة المصرية وصون بقائها واستمرارها يمثلان المسئولية الوطنية الأولى لجميع المصريين، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي الوطني والتصدي لمحاولات استهداف الدولة من الداخل.

ووجّه الرئيس رسالة إلى المصريين، شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، بضرورة التمسك بوطنهم وتحصينه ضد محاولات الاستهداف والتآمر، قائلًا: «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس».

وشدد الرئيس على أن مواجهة التحديات التي تستهدف استقرار الدولة ليست مسئولية أجهزة الدولة وحدها، وإنما مسئولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع، كلٌّ في موقعه، من أجل رفع مستوى الوعي وتوضيح الحقائق للرأي العام.

وحذر من الشائعات ومحاولات تزييف الوعي واستثارة الرأي العام، مؤكدًا أن تعرض الدولة لاضطرابات مماثلة لما شهدته عام 2011 ستكون له تداعيات جسيمة على استقرارها وقدرتها على الاستمرار.

واختتم الرئيس مداخلته بتوجيه رسالة مباشرة إلى المصريين، قائلًا: «خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم».