بيلاي: ترامب يحتاج إلى درس في القانون الدولي

نددت القاضية، نافي بيلاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام للعام 2026، اليوم الأربعاء، بالعقوبات "غير القانونية" التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنه يحتاج إلى درس في القانون الدولي.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت بيلاي، التي كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتولت رئاسة لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة خلصت العام الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، إن الإعلان عن العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، بل جاء "ردّا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب".

وردا على سؤال عن رسالتها إلى ترامب، قالت بيلاي "استدع مستشاريك القانونيين ليشرحوا لك ما هو القانون الدولي".

وأضافت: "عليه أن يستدعي مستشاريه ليشرحوا له لماذا نقول إن تدخّله في عمل محكمة دولية مستقلة غير قانوني".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى شلّ عملياتها اليومية.

وتحاكم المحكمة أفرادا بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية.

وتعهّدت إدارة ترامب بتفكيك المحكمة "حجرا حجرا"، غاضبة من إصدار قضاتها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.

وأشارت بيلاي إلى أن إدارات أمريكية سابقة رحبت بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قائلة "هذه انتقائية، وهذه ازدواجية معايير، وهذا خطأ".

وتدخل العقوبات التي ستطال العمليات التكنولوجية والمصرفية للمحكمة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.

ودعا رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، إلى إجراء محادثات مع واشنطن خلال هذه الفترة لمناقشة إصلاحات في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا.

لكن بيلاي اعتبرت أن الحديث عن إصلاح المحكمة الجنائية الدولية ليس سوى "تعبير ملطف"، مضيفة أن ما يريده ترامب هو "تعهد بألا تجري تحقيقات بحق مواطنين أمريكيين".

وقالت: "لا يمكنكم فعل ذلك، لأنه لا يجوز اعتماد معايير مزدوجة. لا يمكنكم ملاحقة مجموعة من الأشخاص بشكل انتقائي من دون أخرى".

وأضافت: "سيشكل ذلك سابقة سيئة وخطيرة للغاية".

وأشارت إلى ضعف الإرادة السياسية لتوقيف نتنياهو كي يواجه اتهامات المحكمة الجنائية الدولية التي ينفيها.

لكنها قالت، ردا على سؤال بشأن إن كان من الممكن أن يمثل نتنياهو يوما في قفص الاتهام أمام المحكمة، "أنا واثقة بأن ذلك سيحدث".



