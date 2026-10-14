كينيا تؤكد تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا

أكدت وزارة الصحة الكينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس إيبولا في إطار التفشي الحالي للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المصاب، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وهو أحد أفراد الأسرة المقربين من الحالة الأولى المؤكدة التي توفيت جراء المرض في أوائل الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في البيان إن الرجل كان يخضع للحجر الصحي والمراقبة اليومية عندما ظهرت عليه الأعراض في 13 أكتوبر الجاري، حيث جرى عزله على الفور، ثم أظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن جهود تتبع المخالطين للحالة الأولى لا تزال مستمرة، فمن بين 128 شخصا خالطوا الرجل الذي توفي جراء الإصابة بإيبولا، جرى تحديد هوية 113 شخصا.

وأضافت الوزارة أن من بين هؤلاء، يخضع 108 أشخاص للحجر الصحي في كينيا، فيما يتواجد خمسة آخرون خارج البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم إخطار السلطات الصحية في الدول المعنية، دون أن تحدد أسماء تلك الدول.