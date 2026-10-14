قائد البحرية بالحرس الثوري يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية إذا اقتربت من هرمز

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عظمائي، قوله إن قواته تنتظر اقتراب السفن الحربية الأمريكية من مضيق هرمز، مهددًا بإغراقها في حال اقترابها.

وقال عظمائي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها الوكالة، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري «تعد اللحظات لإغراق السفن الحربية الأمريكية»، مضيفًا أن طهران مستعدة للتعامل مع أي تحرك عسكري أمريكي في المنطقة.

وأفاد المسئول الإيراني بأن حاملة طائرات أمريكية، تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، لم تعد قادرة على أداء مهامها، وأنها ابتعدت نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز، على حد قوله.

وأضاف أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تترقب اقتراب السفن الحربية الأمريكية من مدخل المضيق، مدعيًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين يفرضون تعتيمًا إعلاميًا بشأن ما وصفه بالتعامل مع السفن المخالفة للقواعد.

وأشار عظمائي إلى أن الحرس الثوري نشر مقاطع مصورة قال إنها توثق عمليتين ضد سفن خالفت القواعد، دون أن تتضمن التصريحات، وفقًا لما أوردته الوكالة، تفاصيل مستقلة تؤكد هذه المزاعم.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ما يجعل أي تصعيد عسكري جديد بين واشنطن و طهران فيه مصدر قلق بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة.