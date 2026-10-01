واصل فريق أستون فيلا الإنجليزي انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه فنربخشة التركي بنتيجة 6 / صفر ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، مساء الأربعاء.

تقدم أصحاب الأرض بهدف السويسري يوهان مانزامبي في الدقيقة 12 مستغلا ارتباك دفاع الفريق التركي في إبعاد كرة عرضية من الجهة اليسرى.

وأضاف المهاجم السنغالي، نيكولاس جاكسون الهدفين الثاني والثالث بصورة كربونية بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 31 و39، عجز الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، لاعب مانشستر سيتي السابق في إبعادهما.

وفي الشوط الثاني، أضاف روس باركلي الهدف الرابع في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وبعدها بأربع دقائق سجل باركلي الهدف الثاني له والخامس لفريقه بتسديدة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

واختتم تامي أبراهام مهرجان الأهداف في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة يحقق أستون فيلا العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط بعد الفوز خارج أرضه في الجولة الأولى أمام كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 / 2، بينما تجمد رصيد فنربخشة عند نقطة واحدة من تعادله مع روما الإيطالي 1 / 1 في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثالثة التي ستقام يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الأول، سيلعب فنربخشة على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي، وسيخوض أستون فيلا مباراة جديدة على ملعبه عندما يستقبل فايكينج النرويجي الذي فجر مفاجأة مدوية بتعادله مع بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3 / 3.