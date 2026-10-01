عمرو يوسف يبدأ عروض مسرحية أنا مش عارفني 23 أكتوبر في موسم الرياض

يبدأ الفنان عمرو يوسف عرض مسرحيته الجديدة «أنا مش عارفني»، يوم 23 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، على أن تستمر العروض حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب عمرو يوسف كل من أسماء جلال، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد عبد الوهاب، وآية عبد الرازق، وصلاح الدالي، ويمنى طولان، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكيمز، وإخراج محسن رزق.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، يستعد عمرو يوسف للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «180»، المكون من 15 حلقة، ويخرجه أحمد ماجد المصري، ويجسد خلال أحداثه شخصية ضابط دفاع مدني.