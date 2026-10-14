أحمد عسر: عروض دولية وأفلام نادرة عن بورسعيد في الدورة الثانية لمهرجانها السينمائي

- رئيس المهرجان: إطلاق مسابقة لأبناء المدينة وورش سينمائية ولجان تحكيم دولية

يستعد مهرجان بورسعيد السينمائي لدورته الثانية ببرنامج يتضمن عروضًا لأفلام من مختلف دول العالم، وأفلامًا نادرة عن المدينة، إلى جانب إطلاق مسابقة خاصة بأبنائها، وتنظيم ورش سينمائية ولقاءات متخصصة «ماستر كلاس».

وقال الناقد السينمائي أحمد عسر، مؤسس ورئيس المهرجان، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات للدورة الثانية تستهدف البناء على ما تحقق في الدورة الأولى والاستفادة من ملاحظاتها، من أجل تقديم برنامج أكثر تنوعًا، يتناسب مع تاريخ بورسعيد ومكانتها الثقافية والفنية والسياحية.

وأضاف عسر، أن البرنامج المرتقب يتضمن عرض أفلام من مختلف دول العالم، بجانب أفلام نادرة عن بورسعيد، مع تنظيم عروض في أماكن متنوعة داخل المدينة للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وأشار إلى أن الاستعدادات تشمل تنظيم لجان تحكيم دولية، وتكريم شخصيات بارزة في المجال الفني، وإقامة ورش سينمائية ولقاءات «ماستر كلاس»، فضلًا عن إطلاق مسابقة مخصصة لأبناء بورسعيد، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة أمامها لخوض تجارب سينمائية.

وأوضح رئيس المهرجان، أن اختيار الأفلام يمثل ركيزة أساسية في التجربة، لما تتيحه من فرص للتعرف على سينمات وثقافات ومدارس مختلفة، مؤكدًا أن المهرجان يسعى إلى تعزيز حضور بورسعيد على خريطة الفعاليات السينمائية والثقافية.

ودعا عسر صناع الأفلام والنقاد والكتاب والفنانين والشباب، والمؤسسات الثقافية والسياحية والجهات التنفيذية والداعمة، إلى جانب وسائل الإعلام والصحافة، إلى المشاركة في تطوير المهرجان، مشيرًا إلى أهمية الشراكات والمبادرات التي تسهم في تنويع برنامجه وتوسيع نطاق عروضه وأنشطته.

واختتم: «مهرجان بورسعيد حكاية بدأت من بورسعيد، وأتمنى أن نواصل كتابة فصولها معًا بالسينما».



