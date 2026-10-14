قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن القاهرة "يقظة تماما لأي مخططات لتنفيذ عملية التهجير"، وذلك ردًا عما إذا كان خطر تهجير الفلسطينيين لا يزال قائمًا.

وأضاف خلال مقابلة عبر "سكاي نيوز عربية" الأربعاء، أن التهجير سيعني بشكل مباشر تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تقف لذلك ضد هذا المخطط وتنسق مع شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة أن "مصر لن تسمح بحدوث هذا المخطط، وأن مصر لن تشارك في أي مخطط يؤدي إلى مزيد من الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي سياق تهديدات إيران المتواصلة للمنطقة دول الخليج، أكد أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون أنه "لا توجد حلول عسكرية للأزمات التي تمر بها المنطقة"، مشددا أن الحلول يجب أن تكون سياسية ودبلوماسية.

وأشار إلى أن المنطقة جربت التصعيد والحروب التي لم تؤد سوى إلى مزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ومزيد من التخريب والتدمير، مضيفا أن مصر تسعى سعيًا حثيثًا، كما أن الرئيس السيسي يقود جهودًا على أعلى مستوى، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ للعمل على خفض التصعيد والعودة إلى مائدة التفاوض.

واستشهد بالحديث الذي جمعه بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الثلاثاء، مشيرا إلى تأكيده أنه "لا بديل عن العودة إلى مائدة التفاوض".

ونوه إلى تنسيق مصر مع الأشقاء في قطر وتركيا والسعودية وباكستان للعمل على خفض التصعيد وتنشيط الحلول الدبلوماسية.