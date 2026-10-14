استذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه مع المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تسليم الحكم لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء.

وقال إن المشير طنطاوي، سأله خلال لقاء عقد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عما إذا كان سيسلم الحكم إلى الإخوان.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه أخبر المشير الراحل بأن الإخوان سيتولوا الحكم إذا فازوا بأصوات المواطنين في الانتخابات.

وأضاف: «قلت له يمسكوها الإخوان ولا تضيع؟ لو أنا إنسان بحب بلدي أقول مصر تبقى عايشة مع أي حد، المهم مصر تعيش، مش مهم مع مين، بس الـ110 ملايين مايضيعوش».

ولفت إلى الاستشهاد بقوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان «وطن الأبطال»، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر انعقاد الندوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما كان في استقباله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من السادة الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة.