طارق مصطفى يقود الفيصلي الأردني لفوزه الآسيوي الأول

حقق الفيصلي الأردني، الذي يقوده المدير الفني المصري، طارق مصطفى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، فوزه الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه النهضة العُماني بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وافتتح الإيفواري جان تشارلز أهوا التسجيل للفيصلي في الدقيقة 30، قبل أن يعزز أحمد العرسان تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليحصد الفريق الأردني أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف خلف التعاون السعودي، متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد النهضة عند نقطة واحدة في المركز الأخير. ويأتي الريان القطري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما خسر أمام التعاون بنتيجة 1-2 في وقت سابق من اليوم.