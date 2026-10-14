منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادًا لكأس الخليج

خاض منتخبنا الوطني، مواليد 2009، مساء اليوم، الأربعاء، مرانه الأول في ملعب جامعة قطر بالدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج، تحت 17 عامًا.

ووصلت بعثة منتخب الناشئين، برئاسة وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، إلى الدوحة، اليوم، استعدادًا للبطولة، التي تقام خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة 10 منتخبات، في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر انطلاقها يوم 19 نوفمبر المقبل.

وسبقت المران جلسة جمعت وليد درويش، رئيس البعثة، باللاعبين، حثهم خلالها على تقديم أفضل أداء في البطولة، التي تمثل الاستعداد الأخير للمونديال.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: السعودية والكويت واليمن والعراق، على أن يبدأ مشواره بمواجهة المنتخب السعودي، السبت، 17 أكتوبر الحالي.