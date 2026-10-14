عبدالمنعم إمام: تصريح الرئيس عن عدم المساس بالدستور يفتح الباب أمام انتقال سلمي للسلطة

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الدستور المصري وأنه لن يمسه أحد، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي شهدها مساء اليوم الأربعاء، يحمل دلالة سياسية ودستورية مهمة، تتعلق بمستقبل الحياة السياسية وترسيخ مبدأ تداول السلطة.

وقال إمام، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التأكيد على عدم المساس بالدستور يفتح الباب أمام انتقال سلمي للسلطة مع انتهاء المدة الرئاسية الحالية، وفقًا لأحكام الدستور، وهو ما يُرسّخ جوهر النظام الجمهوري القائم على تداول السلطة.

ورأي إمام، أن هذا الموقف سيكتبه التاريخ في سجل الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس جمهورية يرسخ هذا المبدأ، كما أنه يضع القوى السياسية المصرية بكل طوائفها أمام لحظة تاريخية تتطلب من الجميع العمل بمسئولية وتجرد، والاستعداد من الآن لاستحقاق انتقال السلطة القادم.

وأوضح رئيس حزب العدل، أن القيمة الحقيقية للاستقرار - الذي راهننا عليه - أن يتحول إلى مؤسسات راسخة، ودستور يُحترم، وسلطة تتداول، ودولة تستمر وتتقدم مهما تغيرت الأشخاص، بجانب أننا سنجني هذه الثمار مهما كانت الصعوبات والتحديات.