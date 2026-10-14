غرق سفينة بضائع سائبة قرب مضيق هرمز لتصبح الثانية خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات من المنظمة ‌البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن السفينة كيب داو التي ترفع ⁠علم أنتيجوا وبربودا غرقت قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف في 23 سبتمبر.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، في مذكرة أصدرتها اليوم: "تم الإبلاغ عن أن ناقلة البضائع السائبة كيب داو، التي ترفع علم أنتيجوا وبربودا وقد تعرضت لهجوم في 23 سبتمبر، تغرق بعد فشل محاولة إنقاذها"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت مصادر أمنية بحرية، في وقت ‌سابق ⁠اليوم، أن الإبلاغ عن خسارة السفينة يأتي بعد أقل من ⁠24 ساعة من غرق السفينة (برايد) التي ترفع علم ⁠سنغافورة، والتي استهدفها مقذوف في ⁠واقعة منفصلة.

وأكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية في بيان صدر اليوم الأربعاء: "تعرضت السفينة جي.إف.إس برايد لأضرار واندلع حريق على متنها وغرقت.. وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 فردا بأمان.. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات"، مضيفة أن السفينة كانت تبحر من المضيق أمس الثلاثاء.

وقالت الهيئة السنغافورية: "تشعر هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة على السفن التجارية في مضيق هرمز".

وأضافت: "هذه الهجمات لا سبب لها ولا يمكن تبريرها، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وتأتي هذه الواقعة الأحدث وسط تصعيد حاد في التهديدات التي تستهدف السفن التجارية داخل وحول مضيق هرمز الذي كان يمر منه قبل الحرب قرابة خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات المنظمة ⁠البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن جي.إف.إس برايد هي السفينة الثانية التي تغرق منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير.