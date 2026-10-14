ملك المغرب يطلع خلال لقاء فاطمة الزهراء المنصوري على تقدم تشكيل الحكومة

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي أطلعته على تقدم المشاورات، بعد اتفاق أربعة أحزاب على تشكيل أغلبية حكومية.

وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان، إن الملك تمنى للمنصوري التوفيق في مهمتها، مؤكدا ضرورة التعبئة الشاملة والعمل الحكومي الجاد والمسئول لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاستجابة للانتظارات، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن، الإثنين، التوافق على أغلبية تضم إلى جانبه أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، عقب جولتين من المشاورات قادتهما المنصوري.

وأوضح الحزب أن المشاورات استهدفت تشكيل أغلبية منسجمة قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي.

وكلف الملك محمد السادس المنصوري بتشكيل الحكومة أواخر سبتمبر الماضي، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، نتائج الانتخابات البرلمانية.