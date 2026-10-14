هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

ويمتلك كل فريق 3 نقاط، بعدما اكتسح باريس سان جيرمان نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما فاز مانشستر سيتي على بورتو بهدفين دون مقابل.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف، دياز، مارك جيهي، جفارديول.

خط الوسط: أندرسون، فيرنانديز، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند، ريان شرقي، دوكو.