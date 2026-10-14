تليجراف: فرنسا تعزز انتشار شرطة مكافحة الشغب لوقف قوارب المهاجرين إلى بريطانيا

أفادت صحيفة «تليجراف» البريطانية، الأربعاء، بأن فرنسا تعتزم نشر 50 شرطيًا إضافيًا من قوات مكافحة الشغب على سواحلها الشمالية، لمنع قوارب المهاجرين الصغيرة من الإبحار عبر القنال الإنجليزي باتجاه بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة تستهدف مواجهة تغيير مهربي البشر أساليبهم، من خلال إطلاق القوارب من مناطق ساحلية جديدة وتكثيف محاولات العبور، بما يصعب على السلطات الفرنسية إحباطها.

وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد عناصر وحدة مكافحة الشغب المخصصة لهذه المهام من 50 إلى 100 شرطي، إلى جانب نحو 1050 من أفراد الشرطة والقوات الأمنية المشاركين في تأمين السواحل الفرنسية.

ومن المقرر نشر العناصر الإضافية حتى مارس 2027، مع تكثيف وجودهم في الأيام التي تكون فيها الأحوال الجوية والبحرية مواتية لعبور القوارب، وفقًا للصحيفة.

وتأتي الخطوة في إطار اتفاق أمني بين بريطانيا وفرنسا تبلغ قيمته 662 مليون جنيه إسترليني، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على السواحل الفرنسية ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.

ونقلت الصحيفة عن بيانات حكومية بريطانية أن السلطات الفرنسية أحبطت أكثر من 50 ألف محاولة عبور للقنال الإنجليزي منذ الانتخابات العامة البريطانية في يوليو 2024.

وتواصل لندن وباريس تعزيز التعاون الأمني للحد من رحلات العبور غير النظامية، التي تشكل أحد أبرز الملفات الخلافية في سياسات الهجرة البريطانية.