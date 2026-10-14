الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت بالضفة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر رسمية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من مقر جمعية الهلال الأحمر، فيما اقتحمت مستشفى الشهيد ياسر عرفات وطالبت إدارته بتسليم تسجيلات كاميرات المراقبة.

وهددت قوات الاحتلال بإطلاق النار حال عدم تسليم تسجيلات الكاميرات، قبل أن تنسحب القوات إلى مدخل المستشفى.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رافات غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت القرية وداهمت عددا من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مكتب هيئة شئون الأسرى والمحررين في مدينة سلفيت.

فيما قال مدير مكتب هيئة شئون الأسرى والمحررين، محمد الخطيب، إن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المكتب ومزقت الصور الموجودة داخله، كما أجرت تحقيقا ميدانيا مع الموظفين.