وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات نقص الديزل على الاقتصاد العالمي

لفتت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إلى أن إمدادات الديزل العالمية سوف تظل محدودة حتى 2027، وأرجعت السبب إلى تعطيل الإمدادات الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط وتراجع الصادرات من روسيا وأجزاء من آسيا.

وقالت الوكالة، في تقريرها عن سوق النفط، والذي نشر في باريس، إن زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والصين لم تعوض عن نقص الصادرات من آسيا.

وأضافت الوكالة: "أسعار الديزل القياسية لها بالفعل عواقب اقتصادية واسعة من خلال زيادة تكلفة السلع والتأثير على الدخول الحقيقية والنشاط الاقتصادي والتضخم".

وقالت الوكالة، إنه في ظل انتشار التوترات في سوق شحن النفط الخام، يمكن أن ترتفع أسعار الديزل الذي يتم تسليمه مجددا خلال الأسابيع المقبلة في أسواق الاستيراد الرئيسية بما في ذلك أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتابعت الوكالة، أن تخفيف القيود على صادرات الديزل الروسية مؤخرا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غير المرجح أن تغير بشكل كبير ميزان سوق النفط العالمي.

وترجع القيود الروسية على الصادرات حاليا إلى نقص في القدرة التشغيلية للمصافي عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وفي رد فعل من الوكالة على ارتفاع أسعار الوقود، فإنها تعتزم تنفيذ الإفراج السريع لاحتياطيات النفط الطارئة التي طلبتها مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى.