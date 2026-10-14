مقذوفات مجهولة تصيب سفينتين لسنغافورة في مضيق هرمز وغرق إحداهما

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة أن سفينتي حاويات مسجلتين في سنغافورة تعرضتا ‌لإصابة بمقذوفات مجهولة أثناء عبورهما مضيق هرمز، حيث غرقت إحداهما بعد اشتعال النيران فيها، بينما تعرضت الأخرى لأضرار في بدنها.

وأفادت الهيئة بأن السفينة "جي.إف.إس برايد" أصيبت أمس الثلاثاء، ولحقتها أضرار واندلع فيها حريق، ثم غرقت لاحقا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتم إجلاء جميع أفراد طاقم "جي.إف.إس برايد" البالغ عددهم 21 شخصا إلى بر الأمان، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ‌إصابات.

أما السفينة "جي.إف.إس جيسيل" فقد أصيبت اليوم الأربعاء، وتعرض هيكلها لأضرار، ولكن وصلت إلى مرسى آمن باستخدام محركات الدفع الخاصة بها.

كما أن جميع أفراد طاقم "جي.إف.إس جيسيل" البالغ عددهم 22 شخصا بخير ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت الهيئة أنه لم يكن هناك أي سنغافوريين على متن أي من السفينتين.

وأوضحت أنها على اتصال بشركة إدارة السفينتين وتراقب الوضع عن كثب.