الكونغو: تسجيل 9144 حالة إصابة بإيبولا و4410 حالات وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن الفحوصات المخبرية أكدت تسجيل 9144 حالة إصابة بفيروس إيبولا و4410 حالات وفاة إضافية جراء التفشي الحالي للفيروس في البلاد.

ووصفت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التفشي، الذي بدأ في منتصف مايو، بأنه الأسرع انتشارا في تاريخ موجات تفشي إيبولا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأكدت أول إصابة في كينيا بسلالة بونديبوجيو من الفيروس، وهي سلالة شديدة العدوى.

وكان المريض، الذي توفي لاحقا، قد أُصيب بالمرض في الكونغو، ثم سافر برا إلى أوغندا المجاورة، ومنها جوا إلى كينيا.

وتعمل السلطات الصحية الكينية على تعقب جميع الأشخاص الذين خالطهم الرجل خلال رحلته.

ويصعب احتواء التفشي الحالي بشكل خاص، إذ لا يتوفر حتى الآن لقاح محدد أو علاج مخصص لسلالة بونديبوجيو.